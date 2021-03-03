الجمعة.. مطربتا مسلسل "لؤلؤ" والإذاعية إيناس جوهر في "معكم منى الشاذلي"









تحل الإذاعية إيناس جوهر ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.





تكشف الإذاعية القديرة عن تفاصيل رحلتها الطويلة في العمل الإذاعي، وتروي الكثير من الكواليس التي تعرضت لها خلال رحلتها الثرية في عالم الإذاعة.





كما تكشف كواليس الحوارت الإذاعية التي أجرتها مع كبار ‏نجوم الفن والأدب، وعن صداقاتها بعمالقة الفن في الزمن الجميل مثل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، فضلا عن مشاركتها في الكثير من الإعلانات الشهيرة التي غنّت فيها.



