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أرتيتا يكشف حقيقة اقترابه من تدريب برشلونة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رد مدرب فريق آرسنال ميكيل أرتيتا، على التقارير الصحفية الأخيرة التي ربطته بتدريب فريق برشلونة، وذلك في حال فوز خوان لابورتا برئاسة النادي الكاتالوني.


وقال أرتيتا في تصريحات صحفية وجاء فيها:" دائماً ما ستكون هنالك شائعات عندما تحدث انتخابات في برشلونة، إنه نادٍ كبير، ولكني سعيد بوظيفتي هنا في أرسنال وأمامي عمل كبير للقيام به".


وأضاف:" ترعرت في برشلونة كلاعب، وستكون هناك باستمرار تكهنات، لكن تركيزي ينصب بشكل كامل على مهمتي الحالية، تدريب آرسنال هو إمتياز بالنسبة لي ".


واختتم حول تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023:" نحن في منتصف الموسم، لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، وهذا الأمر ليس أولوية في الوقت الحالي ".

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