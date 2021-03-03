شعبة الأجهزة المنزلية: لابد من تطبيق المواصفات الخاصة بأمان البوتاجازات حفاظًا على المستهلك

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، على ضرورة تطبيق المواصفات الخاصة بأمان البوتاجازات، لزيادة الأمان للمستهلك الذي تعمل الدولة على حمايته وخدمته.



وقال "هلال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إنه لابد أن يكون هناك التزام من المصانع المصنعة للبوتاجازات بمعايير الأمان وتفعيل هذا الموافقة للحفاظ على المستهلك المصري.



وأشار رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه لابد من مواكبة معايير الأمان الخاصة بالمصانع الخارجية، مستطردًا "كتابة المصانع على أغلفتها الخارجية مدى التزامها بعوامل الأمان يعطي فرصة أكبر للمنتجات المصرية أن تقوم بعمليات التصدير.



