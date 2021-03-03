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تجارة رفحاء تنفذ 197 زيارة لقطاع الورش وصيانة السيارات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:17 م
وزارة التجارة بمحافظة رفحاء
وزارة التجارة بمحافظة رفحاء
الفجر السعودي
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نفذ فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء الأسبوع الماضي 197 زيارة تفتيشية لمنشآت قطاع ورش الصيانة وأنشطة السيارات لمراقبة التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا", وعدم مخالفتهم أنظمة حماية المستهلك.

 

وأوضح مدير فرع الوزارة برفحاء يوسف بن سالم العنزي أن الزيارات نتج عنها تحرير 28 مخالفة فورية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين, مؤكداً مواصلة الجولات التفتيشية لمتابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الخاضعة لاختصاصاتهم.

 

ودعت تجارة رفحاء الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات والشكاوي على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

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