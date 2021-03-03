الحمام يواجه الرجاء في ديربي مطروح بالقسم الثاني





يواجه الحمام المطروحي في الثانية والنصف ظهر الخميس نظيرة فريق الرجاء المطروحي في ديربي مطروح في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.



ويستضيف ملعب مركز شباب برج العرب اللقاء بعد حصول فريق الحمام منظم المباراة علي موافقة مسئولي الملعب والجهات الأمنية بسبب تعليمات أمن مطروح بنقل مواجهات فرق مطروح مع بعضها خارج محافظة مطروح.



ويحتل الحمام المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الرجاء المركز السادس برصيد 19 نقطة.



وكانت مبارتي الموسم الماضي في غاية الأثارة حيث إنتهت مباراة الأولي بفوز الرجاء 3/4، بينما نجح الحمام في الفوز في الدور الثاني 1/4.