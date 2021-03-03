"الديهي": عودة العلاقات بين مصر وتركيا مرهون بذلك

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك وصلة غزل من وزير الخارجية التركي مع القاهرة، قال فيها: "من الممكن ان يكون هناك تفاوض مع مصر لترسيم الحدود مع القاهرة في المتوسط، أظهرت مصر احتراما للحدود الجنوبية لجرفنا القاري عند توقيعها على الاتفاق مع اليونان، والآن تواصل مصر أنشطتها على الجرف القاري الخاص بها، دون دخول جرفنا القاري".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر أكدت تمسكها بدخول قبرص واليونان أي مفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.



وتابع، أن العلاقات بين مصر وتركيا مرهونة بشركائنا في قبرص واليونان، ولا يمكن أن يكون هناك تعامل مع تركيا وهي تدعم الإرهاب في ليبيا وسوريا واليمن.



ونوه، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث التعاون الثنائي في شرق المتوسط.