رئيس اتحاد الكريكت يبحث مع مسؤولي الهيئة الملكية بينبع استضافة البطولات للعبة

أشاد الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت بالملاعب المهيأة في الهيئة الملكية بينبع والإمكانيات العالية لمنشآتها الرياضية.





جاء ذلك خلال جولة سموه لمدينة ينبع الصناعية والهيئة التي شملت ملعب الكريكت والواجهة البحرية، وناقش خلالها مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي دعم رياضة الكريكت من خلال استضافة مدينة ينبع الصناعية للبطولات الداخلية والخارجية للعبة.