إبراهيم عيسى: "تقلق من الشعب المصري لما مايتكلمش ومايحتجش" (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الفلاح المصري كان يتحايل على ممارسات السخرة فتم وصمه باللؤم والخبث، مؤكدًا على ضرورة الاعتزاز به لا وصمه بعبارات الخبث واللؤم.



وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: " الفلاح لا يعبر عن غضبه بالاحتجاج الصاخب وإنما بالمقاومة الصامتة السلبية، وهذه هي طبيعة الشعب المصري كله".



وتابع "الشعب المصري لما ما يتكلمش وما يحتجش وميعارضش تعرف أن فيه مشكلة كبيرة وأنه هيصدرنا مشكلته السلبية ولازم تقلق ساعاتها".



واستطرد "الشعب المصري لما يكون مش مبسوط يصدر لنا إحساس اعملوا اللي أنتوا عايزينه وأنا هعمل اللي أنا عايزه، وتراخي الموظف في بعض الأحيان أو فتحه للدرج بيكون وسيلة من وسائل المقاومة للي مش عاجبه".



واستكمل حديثه " مظاهر لؤم وخبث الشعب المصري هي مظاهر طبيعية ومشروعة، وهي سر بقاء المصريين طوال فترة الاحتلال الأجنبي التي مرت عليه، صحيح أن مصر مقبرة الغزاة ولكن ده معناه أنهم كانوا بيدخلوا".

