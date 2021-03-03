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بايرن ميونيخ يؤجل اجتماع أعضائه بسبب كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء تأجيل اجتماع أعضائه حتى نهاية العام الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي أنه سيدمج الاجتماعين السنويين لعامي 2020 و2021 في اجتماع واحد، على أن يعقد بصالة "أودي دوم"، معقل فريق بايرن ميونخ لكرة السلة.

وكان من المفترض عقد اجتماع عام 2020 في نوفمبر الماضي وجرى تأجيله حتى 15 أبريل، لكن عقد اجتماع بحضور الأعضاء لن يكون ممكنا في هذا الموعد.

وقال هربرت هاينر، رئيس النادي، في بيان :"نتمنى جميعا أن نتمكن من عقد اجتماع مع الأعضاء في نهاية العام."

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