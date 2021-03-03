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بعثة الزمالك تصل لتونس لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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وصلت بعثة نادي الزمالك إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا. 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي.

 

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

 

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .

 

 

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

 

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف

 

ويحل الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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