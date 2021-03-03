بعثة الزمالك تصل لتونس لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
وصلت بعثة نادي الزمالك إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_
محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي
"الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .
خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد
أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين
فيصل- حسام أشرف
ويحل الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة
مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.