بينهم 3 مواجهات إفريقية.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها كهربا مع الأهلي





قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغريم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق 200 ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر.





ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي أن قرار الجهاز الفني للفريق بإيقاف محمود كهربا وتغريمه 200 ألف جنيه جاء بسبب عدم الالتزام، ولم يفصح عن أي تفاصيل بخصوص أسباب عقوبة اللاعب.





وذكرت تقارير صحفية أن سبب إيقاف محمود كهربا جاء بسبب ظهوره في أحد الأفراح قبل أيام وقيامه بإشعال الشماريخ وهو الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وأعضاء لجنة الكرة والإدارة، خاصة وأن الفريق يرتبط بمواجهات هامة في مختلف البطولات.





وبناءًا على قرار الجهاز الفني للأهلي تنتهي عقوبة إيقاف محمود كهربا في 3 أبريل المقبل، وبذلك يغيب اللاعب عن عدة مباريات هامة للفريق الأحمر، بداية من مباراة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة المقرر اقامتها يوم السبت، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويغيب محمود كهربا عن مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي المؤجلة من الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم 10 مارس الجاري.





ولن يشارك "كهربا" في مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 16 مارس الجاري، في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما سيغيب اللاعب أيضا عن مباراة الجولة الخامسة أمام المريخ السوداني والمقرر لها 2 أبريل المقبل.





وانضم محمود كهربا إلى النادي الأهلي قادمًا من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وحصد مع الفريق الأحمر لقب بطولة الدوري الممتاز، وكأس مصر، ولقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما توج مع الفريق بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.



