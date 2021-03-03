تعرف على قرارات منطقة الدقهلية بخصوص أحداث منية سمنود وبدواى

أعلنت منطقة الدقهلية رسميا مساء اليوم عقوبات مباراة منية سمنود و شبان بدواى والتى شهدت أحداث مؤسفة والتعدى على حكم اللقاء أحمد لطفى وإلغاء المباراة قبل نهايتها بدقائق قليلة.

العقوبات شهدت إيقاف المدير الفنى لمنية سمنود طارق المحجوب فى إنتظار العقوبة الموقعة من قبل الإتحاد المصرى لكرة القدم بسبب تلفظه بألفاظ خارجة والتى تم رصدها من قبل مراقب السيد المباراة.

كما تضمنت العقوبات إيقاف كلا من جاد توفيق مدير الكرة بنادى شبان بدواى ، والمدرب محمد المرسى ، والمدرب علاء عبدالحميد ، واللاعب إسلام الشناوى عبدالحميد لحين صدور قرار من قبل لجنة الإنضباط بالإتحاد المصرى لكرة القدم.

كما تم إعلان منية سمنود فائزا بنتيجة اللقاء ٣-٠ نظرا لإلغاء المباراة قبل نهاية وقتها الأصلى بسبب الإعتداء على حكم اللقاء من قبل مسئولى ولاعبى شبان بدواى.