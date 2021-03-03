أزمة في المنظومة الإعلامية بالزمالك بسبب السفر إلى تونس

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، وجود خلاف كبير بالمنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، بسبب سفر بعثة الفريق الكروي الأول، بنادي الزمالك إلى تونس استعداداً لمواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" فى تصريحات خاصة : حدثت أزمة كبيرة بين الصحفيين المتواجدين بالمنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، سواء بالموقع الرسمي أو المجلة، من أجل السفر مع بعثة الفريق إلى تونس.

وأتم المصدر ذاته : تم حل الازمة باختيار مصور من الموقع الرسمي، وصحفي محرر من المجلة، بالاضافة لصحفي محرر أخر من الموقع، وتم الاكتفاء بهذا العدد فقط.

وفي سياق أخر، وصل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى تونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسان الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قائمة الفريق المسافرة إلى تونس وجاءت تتضمن كلا من :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف