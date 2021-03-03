هاني الناظر: "جفاف الجلد وتساقط الشعر" مضاعفات جديدة لمتعافي كورونا (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن عدد كبير من متعافي كورونا شكوا من جفاف الجلد وتساقط الشعر.



وأضاف "الناظر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن هناك أعراض جديدة تظهر على الجلد مع الإصابة بكورونا، موضحا أن الأعراض تظهر في شكل تورم باليدين والقدمين والتهابات بالجلد وتورم بأصابع القديمين واليدين.



وأرجع الناظر، تلك الأعراض لنقص الحديد خلال الإصابة بكورونا، مضيفا أن الأعراض تظهر أكثر على المتعافين مقارنة بالمصابين.



ونصح المتعافين بتناول طبق من السلطة وخليط من عصائر البرتقال والليمون والرمان، وشرب المياه بكميات الكبيرة، والوقوف في الشمس، وتناول الأسماك وتناول المشروبات الساخنة مثل القرفة واليانسون والكركدية والنعناع والمورينجا خلال فترة النقاهة من كورونا.



وأكد أن لقاحات كورونا متشابهة وفعاليتهم عالية جدا وآمنة، متوقعا نهاية وباء كورونا بنهاية العام الجاري مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والتطعيم.

