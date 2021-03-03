أسعار النفط تخالف التوقعات وتقفز بنهاية التعاملات

خالفت أسعار النفط التوقعات وقفزت بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، رغم قفزة مخزونات الخام الأمريكية.









وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 21.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي بعكس التوقعات، في حين انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 13.6 مليون برميل.





فيما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 300 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليسجل إلى مستوى 10 ملايين برميل يومياً.





ويترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الوزارية في تحالف "أوبك+" غداً الخميس، وسط تقارير صحفية بشأن موافقة عدد من الأعضاء لإبقاء إنتاج النفط دون تغيير في أبريل المقبل.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 2.6 بالمائة ليصل إلى 61.28 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنسبة 2.2 بالمائة إلى مستوى 64.13 دولار للبرميل.