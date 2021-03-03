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ريهام سعيد: لن أتحدث مرة أخرى عن "الجن والعفاريت"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، عن سر برنامجها "صبايا الخير"، وقالت إنه تم تصنيفه على أنه برنامج عفاريت يتحدث عن الجن فقط، وهذه رؤية مختلفة عن محتوى البرنامج.

وقالت ريهام سعيد خلال برنامجها " صبايا الخير" المذاع على قناة " النهار:" على مدار 18 سنة عملنا آلاف الحلقات وعملنا 3 حلقات فقط عن الجن، والناس واخدة فكرة إننا برنامج عفاريت أو بنتكلم عن الجن والخرافات، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، ورغم أننا قدمنا 3 حلقات عن الجن لكن الناس أخذت أننا نقدم حلقات عفاريت وجن".


وواصلت:" شهرة حلقات العفاريت والجن أدت إلى انتشار سمعة على البرنامج بأنه برنامج يتحدث عن العفاريت والجن فقط ".

وأكملت سعيد: "عاهدت نفسي أنني لن أتحدث مجددا عن الجن والعفاريت، وكل المعوقات والمشاكل التي تعرضت لها بسبب الحديث عن الجن والعفاريت.. الأمر تحول لنقمة، وأؤكد أن البرنامج لم يفبرك أي شيء، وكل ما قدمناه كان حقيقة رصدها البرنامج بالصوت والصورة.. وهناك آيات قرآنية تدل على أن هناك مس من الجن وأن السحر ذكر في القرآن "، معقبة: "بعد ما كبرت عرفت إن المنطقة دي محدش يقرب منها.. ومن ساعة من قربت للمنطقة دى حياتي مختلفة.. ومش هتكلم عنه الجن تاني.. الحديث عن الجن والعفاريت سبب لي مشاكل".

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