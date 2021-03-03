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الجيش اليمني يحبط هجوما انتحاريا شنته ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية بمأرب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
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تمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط هجوما انتحاريا شنته ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية بمحافظة مأرب.
وقال المركز الاعلامي التابع للجيش اليمني فى بيان مساء اليوم الأربعاء : إن قوات الجيش الوطني كسرت هجومًا انتحارياً شنته ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة المشجح غربي المحافظة مما أدي إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.
وعلى صعيد متصل أفاد المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية ضد قادة الحوثيين فى اليمن، مؤكدا أن سلوك الميليشيات الحوثية لم يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.

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