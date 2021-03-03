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مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الإدارة السياسية لديها قناعة بجور المرأة، وتسعى لمنحها حقوقها، موضحة أن المرأة المصرية ظهرت بقوة في ثورة 30 يونيو.

وأكدت "مرسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك صحوة للمرأة المصرية، والتي تؤكد على وجودها.

وأضافت أن المرأة المصرية تعيش عصر ذهبي، حافظ على مكتسباتها، منوهة بأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

في حين قال الدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: "نفخر بما قدمه المجلس القومي للمرأة ودعمه لسيدات مصر".

واستكمل "رضوان"، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج،: "المرأة نصف المجتمع، والحصول على حقوقها حق أصيل لها، وأن تكون شريكة بجانب الرجل".


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