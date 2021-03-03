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إبراهيم عيسى عن قانون الأحوال الشخصية : لا ينقصه إلا مواد تنظم جلب "الجواري" (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، مسودة قانون الأحوال الشخصية والذي يعيد مصر إلى القرن الثاني الهجري.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "مسودة هذا القانون كان معمول لدنانير وسلامة الشخصيات التي قدمتها أم كلثوم في أفلامها، ولم يكن ناقصًا حتى نعود إلى القرن الثاني الهجري إلا وضع جلب الجواري لراجل البيت الشرقي والذكوري اللي قاعد في بيته وحواليه ثلاث من الجواري".

وأضاف "حسنا فعلت مصر حين وقفت على حافة قدميها وأعصابها ضد مسودة هذا المشروع، كيف يمكن لمصر أن تسمح لنفسها أن يكون هناك عقول على هذا النحو في مركز صناعة القرار غير الإنساني أو المدني أو الحديث، وهذه المسودة كانت تنطق باحتكار المرأة وكأنها جارية تسكن منزلك، كيف لدولة قاسم أمين والشيخ محمد عبده أن تنتج مشروع قانون بهذه الصيغة".

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