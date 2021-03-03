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الأرصاد تؤكد.. طقس حار بداية من السبت

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانًا بالأمس يُحذر من تقلبات جوية اليوم، وفرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن استقرار تدريجي في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وانحسار الأمطار على السواحل الشمالية.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، أعلى من المعدلات، بداية من السبت، وسيكون الطقس مائل للحرارة إلى حار، درجات الحرارة ستصل إلى 28 درجة على القاهرة يوم الثلاثاء.

ونوه بأن هناك فارق بـ12 درجة في درجات الحرارة بين النهار والليل، متابعًا: "لسه 17 يوم على نهاية الشتاء، ووارد أن تحدث تقلبات جوية، لا تنخدعوا ولا تخففوا ملابسكم".

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