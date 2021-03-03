عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه





طلب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن النادي الأحمر بعد قرار إدارة النادي اليوم بإيقافه لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه لعدم الالتزام.





وأعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.





وأبلغ اللاعب مسؤولو النادي الأهلي رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب قيام موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بإبلاغ مسؤولو النادي عدم حاجته للاعب.





ومن المنتظر أن يقوم كهربا بالبحث عن عروض خلال الفترة المقبلة للرحيل عن النادي الأهلي بعدما تضائلت فرص استمراره داخل القلعة الحمراء في ظل وجود الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للفريق.



