أستاذ بجامعة الأزهر: مليارات الجنيهات تنفق يوميًا على السحرة والمشعوذين (فيديو)

استنكر الدكتور على محمد الأزهري عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للسحرة المشعوذين، مشيرًا إلى أن مليارات الجنيهات تصرف يوميًا على السحرة والجدالين والمشعوذين.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد خلال برنامجها " صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، هناك مس فعلًا، والحسد نوع من المس.. ولكن ليس بالصورة التي يستغلها السحرة والمشعوذين الآن، مضيفًا:" ولكن أن ينقلب الشخص لذئب أو ما شبه ذلك لم نراه إلا في الأفلام القديمة بتاعت الأبيض والأسود.. المس له أمور أخرى، لكن أن ينقلب الأمر إلى عواء من قبل المشعوذين، فهو ضرب من السفه".



وناشد الأزهري، القضاء المصري والمشرعين، بوضع عقاب رادع لجرائم المشعوذين النكراء، مؤكدًا أن الرقية الشرعية لا تصح إلا بالقرآن الكريم.



بدورها قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن هناك فرق بالإيمان بشيء أو التشيجع على الجدل والشعوذة، وهناك فرق كبير بين هذا وذاك، وبين شيخ يقرأ القرآن على شخص ما وشخص آخر يجبر الآخرين على أفعال صعبة.