Advertisements

أستاذ بجامعة الأزهر: مليارات الجنيهات تنفق يوميًا على السحرة والمشعوذين (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
استنكر الدكتور على محمد الأزهري عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للسحرة المشعوذين، مشيرًا إلى أن مليارات الجنيهات تصرف يوميًا على السحرة والجدالين والمشعوذين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد خلال برنامجها " صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، هناك مس فعلًا، والحسد نوع من المس.. ولكن ليس بالصورة التي يستغلها السحرة والمشعوذين الآن، مضيفًا:" ولكن أن ينقلب الشخص لذئب أو ما شبه ذلك لم نراه إلا في الأفلام القديمة بتاعت الأبيض والأسود.. المس له أمور أخرى، لكن أن ينقلب الأمر إلى عواء من قبل المشعوذين، فهو ضرب من السفه".

وناشد الأزهري، القضاء المصري والمشرعين، بوضع عقاب رادع لجرائم المشعوذين النكراء، مؤكدًا أن الرقية الشرعية لا تصح إلا بالقرآن الكريم.

بدورها قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن هناك فرق بالإيمان بشيء أو التشيجع على الجدل والشعوذة، وهناك فرق كبير بين هذا وذاك، وبين شيخ يقرأ القرآن على شخص ما وشخص آخر يجبر الآخرين على أفعال صعبة.

أخبار تهمك

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وفاة ليلى الإسكندرانية إثر تعرضها لأزمة صحية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ نصف ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ يوم

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إيقافه وتغريمه.. شريط أزمات محمود كهربا في الأهلي (تقرير)

منذ ساعة و نصف

سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

منذ أقل من ساعتين

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

09:04 م

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

10:02 م

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

09:36 م

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

06:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات