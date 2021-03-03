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باريس سان جيرمان مهدد بفقدان نجمه ضد برشلونة في دوري الأبطال

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن احتمالية غياب مهاجم باريس سان جيرمان مويس كين عن مواجهة برشلونة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

 

وأفاد باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه مويس كين سيبقى معزولًا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لذا لن يلعب ضد بوردو الليلة.

 

وبحسب معلومات صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية، فإنه بالإضافة إلى استبعاده من مباراة الليلة ضد بوردو، فإن إيجابية فحص فيروس كورونا لمويس كين قد يبعده عن المشاركة في مباراة الإياب ضد برشلونة يوم 10 مارس، حيث تفرض اللوائح الصحية في فرنسا عزلًا لمدة عشرة أيام في حالة تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

 

وقد سجل المهاجم الإيطالي أحد الأهداف الأربعة التي فاز بها باريس سان جيرمان على برشلونة في ذهاب دوري أبطال أوروبا 4-1 في كامب نو.

 

 

ولم يتحدث باريس سان جيرمان ولا اللاعب عن هذا الاحتمال في الوقت الحالي.

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