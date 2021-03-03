إصابة نجم باير ليفركوزن بفيروس كورونا

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الفحوص كشفت إصابة لاعبه الشاب فلوريان فيرتز بعدوى فيروس كورونا المستجد، وقد بدأ الخضوع للعزل.





وأوضح النادي أنه جرى الكشف عن إصابة فيرتز /17 عاما/ بالعدوى من خلال الفحوص التي خضع لها الفريق أمس الثلاثاء، وجاءت نتائج جميع الفحوص الأخرى سلبية.





ويغيب فيرتز عن صفوف الفريق عددا من المباريات، أولها المباراة المقررة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).



