عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في المران الأول بعد مباراة طلائع الجيش لوضع بعض النقاط فوق الحروف.





وأكد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي بأنه لا يوجد أحد فوق العقاب وأن من يُتقن في عمله ويبذل أقصى جهد سينال المكافآت أما من يٌخطئ فسينال العقاب.





وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي على لاعبيه بضرورة الالتزام في التدريبات والمباريات والاستماع لتعليمات الجهاز الفني وتنفيذها هو الأمر الذي يجب على الجميع أن يفعله.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.



