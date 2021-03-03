نشرة أخبار اليوم الأربعاء 3 مارس في محافظة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الإربعاء، العديد من الأحداث الهامة، التي تهم مواطنيها.



وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.



ضبط مركز غير معتمد للعلاج بالأعشاب بالإسكندرية



ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية والإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والعلاج الحر بمديرية الصحة فى مركز للعلاج بالأعشاب والطب البديل بدون تراخيص من الجهات المختصة.



وقالت مديرية التموين في بيان لها اليوم الإربعاء إنه وردت معلومات عن وجود هذا المركز بمنطقة المنشية وتمت التحريات اللازمة، وتم تحرك الأجهزة الرقابية المعنية لضبط هذا المركز الشهير الذى يروج عن أنشطته بالقنوات الفضائية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بإعلانات تستغل حاجة المرضى وبأسعار باهظة.



عقب نشر قصتها.. ضبط متهم بالتعدي بالضرب على فتاة بالإسكندرية



تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط شخص تعدى بالضرب على فتاة بدائرة قسم المنتزة، وذلك عقب نشر قصتها على موقع الفيس بوك.



جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط كل ما يخل بالأمن العام، والعمل على السرعة فى إتخاذ الإجراءات اللازمة فور الإبلاغ عن الوقائع.





تقلبات جوية في محافظة الإسكندرية





تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية منذ صباح اليوم الإربعاء ما بين انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة، وسطوع الشمس.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة وطقس معتدل على شمال الصعيد بينما يكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



انطلاق ورشة عمل مشتركة بين الأكاديمية العربية والمحكمة الإقتصادية بالإسكندرية



بدأت اليوم الأربعاء فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت عنوان " نظرة ثاقبة للإطار الفني والقانوني للبضائع المنقولة بحرًا على السفن التجارية".

