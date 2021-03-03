الكشف عن موقف نجمي الأهلي من المشاركة ضد فيتا كلوب

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف ثنائي المارد الأحمر من المشاركة أمام فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، جاهزية الثنائي أفشة والشحات لمواجهة فيتا كلوب ، وأن الإصابات التي تعرضا لها خفيفة ولن تمنعهما من المشاركة أمام الفريق الكونغولي.

وكان الأهلي قد خسر أمام سيمبا بهدف نظيف في الجولة الماضية بالمجموعات، في المباراة التي أقيمت بتنزانيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.