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موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتجاوز الخسارة أمام سيمبا التنزاني، عندما يستقبل فيتا كلوب الكونغولي، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

 

ومن المقرر أن تُقام الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي، مساء السبت الموافق 6-3-2021، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تلقى خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

ويملك الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ثلاثة نقاط بعد جولتين من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث جمعهم من الفوز أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

 

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يقع في المجموعة الأولى رفقة كلًا من: "المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني"، فيما جاءت مجموعة الزمالك برفقة:" تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر -الترجي التونسي".

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