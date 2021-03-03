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رئيس "الشيوخ" يُهنئ أبو الغيط بالتجديد له أميناً عامًا للجامعة العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية؛ بمناسبة التجديد له للمرة الثانية أمينًا عامًا للجامعة، مؤكدا ثقته في قدرات أبو الغيط في مواصلة العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية وتطوير أداء جامعتهم العربية.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته بقرار وزراء الخارجية العرب بالتجديد للأمين العام أحمد أبو الغيط، مشيدا بحرص الجميع على روح التعاون لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي في مواجهة كافة التحديات التي تهدد وحدة أمتنا العربية.

كما أعرب المستشار عبدالرازق، عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأمين عام جامعة الدول العربية في أداء مهامه لتحقيق ماتصبو إليه شعوبنا العربية من استقرار وازدهار.

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