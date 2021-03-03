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بريطانيا تستعد لرفع ضريبة الشركات إلى 25% بحلول 2023

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
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قال ريشي سوناك وزير المالية البريطاني استمرار دعم الاقتصاد للتعافي من وباء كورونا في موازنة العام الجديد، لكنه ذكر من أنه سيطلب من الشركات الرابحة المساهمة في خروج البلاد من الأزمة.

وأوضح سوناك في بيان الموازنة، اليوم الأربعاء، أن حماية الوظائف هي أولويته على المدى القصير، مشيراً إلى إضافة 65 مليار جنيه استرليني أخرى (90.7 مليار دولار) لمساعدة البلاد على التعافي من الوباء.

لكن "سوناك "رسم خطة للبدء في سد العجز، مع زيادة ضريبة الشركات إلى 25 بالمائة من النسبة الحالية البالغة 19 بالمائة، والتي تدخل حيز التنفيذ في عام 2023، لكن ستظل المملكة المتحدة لديها أدنى معدل لضريبة الشركات في مجموعة السبع، نظرًا لأن ضريبة الشركات يتم فرضها فقط على الأرباح.

وأضاف وزير المالية أمام البرلمان: "تقدم الحكومة للشركات أكثر من 100 مليار إسترليني من الدعم لتجاوز هذا الوباء، لذا فمن العدل والضروري أن نطلب منهم المساهمة في تعافي البلاد من الجائحة".

من المتوقع أن يتوسع اقتصاد المملكة المتحدة، الذي انكمش بنسبة 10 بالمائة تقريبًا العام الماضي، بنسبة 4 بالمائة في عام 2021، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 5.5 بالمائة، بحسب الحكومة البريطانية.

كما تتوقع الحكومة البريطانية نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنحو 7.3 بالمائة ف العام المقبل، أقوى من وتيرة 6.6 بالمائة المتوقعة في نوفمبر.

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