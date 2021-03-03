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وزير الصحة الأسبق: تلقيت لقاح كورونا.. ولم أعاني من أي أعراض

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إنه تلقى تطعيم لقاح كورونا هذا الأسبوع، موضحًا أنه حصل على تطعيم كورونا ضمن أساتذة الجامعة بعد توزيعه عليهم.

وأضاف "عدوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لم يعاني من أي أعراض بعد تلقي لقاح كورونا، لافتًا إلى أن كل أصدقائه ومعارفه الأطباء سجلوا للحصول على لقاح كورونا.

وأكد أن التطعيم شيء أساسي وفقًا للمنظور الطبي لمقاومة فيروس بهذه الشراسة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مشاكل في التطعيم بنسبة 100%، لافتًا إلى أن التطعيم هو الشيء الوحيد لاستعادة جزء كبير من حياتنا قبل الجائحة، معلقًا: "الجائحة تركت أشياء ستغير نمط حياتنا وستظل ثابنة".

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