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تعرف على مهام مكتب مجلس "الشيوخ" طبقًا للائحة (إنفوجراف)

الخميس 04/مارس/2021 - 07:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب، نهائيًا، مهام مكتب المجلس والذي يتشكل من رئيس المجلس والوكيلين، حيث ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين وذلك بالأغلبية المُطلقة لعدد الأصوات.

وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف أبرز اختصاصات مكتب مجلس الشيوخ وتتمثل في المهام الأتية:

1- يضع مكتب المجلس خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله.

2- يتولى الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ويعاون الأعضاء في أداء مسئولياتهم البرلمانية.

3- يُكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة الدراسة وتوصياتها.

4- وضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المُقررة.

5- يتولى شئون الوفود البرلمانية ويراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية قدر الإمكان.

6- يختار رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها الرئيس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.

7 يتولي الإشراف علي تنظيم شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية.
تعرف على مهام مكتب مجلس "الشيوخ" طبقًا للائحة (إنفوجراف)
تعرف على مهام مكتب مجلس "الشيوخ" طبقًا للائحة (إنفوجراف)

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مجلس الشيوخ بوابة الفجر اللائحه الداخليه الفجر

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