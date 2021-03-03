أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، إن "ريال مدريد فقط يمكنه الإجابة عن أسئلة تتعلق بتأخر تألق المهاجم المعار غاريث بيل في النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم".



وعاد بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال هذا الموسم عقب خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان، بعد أسوأ موسم له في إسبانيا، حيث شارك ثلاث مرات فقط في التشكيلة الأساسية بجميع المسابقات في موسم 2019-2020، الذي توج فيه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.



وتردد مورينيو في منح الثقة للاعب ويلز في مباريات الدوري، مشيراً إلى معاناة بيل (31 عاماً) من إصابات وتراجع اللياقة عقب توقفه عن اللعب في نهاية فترته في إسبانيا.



ورد بيل بتسجيل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات منها ثنائية امام بيرنلي يوم الأحد.



وأبلغ مورينيو الصحافيين قبل مواجهة فولهام القابع في المركز 18 غداً الخميس "اسألوا مدريد ربما تجدون إجابة ويمكنهم تفهم لماذا احتاج إلى هذا الوقت. ربما التحلي بالصبر كان السبب" وراء مشاركاته الجيدة في الفترة الأخيرة.



وأضاف "اعتقد أنه جاهز للعب. لا أعرف إن كان سيبدأ أساسياً أو على مقاعد البدلاء. إنه لاعب يتحلى بخبرة كبيرة وردود الفعل جيدة (بعد مباراة بيرنلي)".



وعاد لاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو للتدريبات لكن سيكون من المخاطرة الدفع به عقب إصابة قوية بعضلات الفخذ الخلفية.



وأوضح المدرب البرتغالي "سنعيده للتشكيلة عندما يكون بخير، وربما يحتاج إلى أسبوعين إضافيين أما بقية اللاعبين ففي حالة جيدة".



ويحتل توتنهام، الطامح لدخول المربع الذهبي للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، المركز الثامن برصيد 39 نقطة من 25 مباراة.