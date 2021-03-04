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إطلاق 7 قوافل طبية يومي 5 و6 من مارس في عدد من المحافظات (إنفوجراف)

الخميس 04/مارس/2021 - 07:51 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".
تضم القوافل كافة التخصصات الطبية التالية:
- نساء وولادة
- خدمات تنظيم الأسرة
- الباطنة
- الأطفال
- الأنف والأذن
- العظام
- الجراحة
- الرمد
- الأسنان
- القلب
- الجلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل الطبية
- صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية
- تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أما بالنسبة للمحافظات التي تطلق بها القوافل، فهي كالتالي:
1- وادي الطرفة مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء
2- شرشابة مركز زفتى محافظة الغربية
3- حلايب محافظة البحر الأحمر
4- البراشية مركز فارسكور محافظة دمياط
5- السلول مركز جمصة محافظة الدقهلية
6- الكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد
7- كومبرة مركز كرداسة محافظة الجيزة

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