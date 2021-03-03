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بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم حسم مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني والذي ينتهي عقده في صيف عام 2022.

وأكدت صحيفة ABC الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد  أبلغ زيدان بأنه المدير الفني المناسب لقيادة الملكي في الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بيريز أعرب عن ثقته في زيدان لإعادة بناء الفريق في الموسم المقبل خاصة في ظل رغبة الملكي في ضخم دماء جديدة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان ارتبط بالرحيل عن الملكي عقب نهاية الموسم الحالي خاصة بعد خسارة بطولتي السوبر والكأس بينما ينافس الفريق على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي.

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