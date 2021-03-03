Advertisements

عاجل - الزمالك مُهدد بعقوبات من العيار الثقيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تلقي نادي الزمالك، خطابًا رسميًا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن توقيع غرامة مالية قدرها مليون دولار تجاه النادي تسدد للاعب الغاني بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق.

جاءت تفاصيل تلك الغرامة، وهي عبارة عن قيمة مستحقات بنجامين أشيمبونج لدى نادي الزمالك.

وذكر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الموجهة لنادي الزمالك، ضرورة سداد القلعة البيضاء لمستحقات أشيمبونج قبل يوم 30 مارس الجاري، وإلا سيتم مضاعفة العقوبات تجاه النادي.

وطلب مسؤولو نادي الزمالك الحصول على حيثيات الحكم الصادر ضد النادي، تمهيدا للتقدم بطعن ضد الحكم لدي المحكمة الرياضية الدولية.

كما أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن توكيل أشيمبونج مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية كما تردد في الفترة الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقوبات الزمالك الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. وفاة ليلى الإسكندرانية إثر تعرضها لأزمة صحية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يوجه رسالة خاصة إلى ريال مدريد بشأن بيل

منذ ساعة الا ربع

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ 7 دقائق

موضوعات متعلقة

عاجل.. رئيس الزمالك يفجرها: أحمد الشناوي في بيراميدز

عاجل.. مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

مباراة من العيار الثقيل.. ألبوم صور مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكاميرا الفجر الرياضي

صفقة الزمالك الكبرى مهددة بالفشل

مفاجأة| الزمالك مهدد بعقوبات قاسية من الكاف

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

09:04 م

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

12:09 ص

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

10:02 م

عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات