عاجل - الزمالك مُهدد بعقوبات من العيار الثقيل

تلقي نادي الزمالك، خطابًا رسميًا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن توقيع غرامة مالية قدرها مليون دولار تجاه النادي تسدد للاعب الغاني بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق.





جاءت تفاصيل تلك الغرامة، وهي عبارة عن قيمة مستحقات بنجامين أشيمبونج لدى نادي الزمالك.





وذكر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الموجهة لنادي الزمالك، ضرورة سداد القلعة البيضاء لمستحقات أشيمبونج قبل يوم 30 مارس الجاري، وإلا سيتم مضاعفة العقوبات تجاه النادي.





وطلب مسؤولو نادي الزمالك الحصول على حيثيات الحكم الصادر ضد النادي، تمهيدا للتقدم بطعن ضد الحكم لدي المحكمة الرياضية الدولية.





كما أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن توكيل أشيمبونج مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية كما تردد في الفترة الأخيرة.



