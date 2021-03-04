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يوسف الحسيني: "هناك ضرورة لتغيير ثقافة المواطنين تجاه الرياضة" (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 04:36 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك ضرورة لتغيير ثقافة المواطنين، معقبًا: "ليه ماتكونش الرياضة جزء من حياة المواطنين، ليه ما يكونش كل مصري معاه تذكرة سينما ويتفرج على فيلم، ده شيء طبيعي لازم الثقافة دي تكون عند المواطن".

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن مشروع العلمين الجديدة جيد للغاية، لأنها مدينة متكاملة مفتوحة لكل الطبقات، وليست مدينة تصلح للمصيف شهرين فقط، مثلما حدث في الساحل الشمالي.

وتابع الإعلامي: "ما حدث في الساحل الشمالي زمان جريمة بكل المقاييس، تجاه الغلبان اللي في البلد"، لافتَا إلى أن مدينة العلمين تم إعداد بها كورنيش مجاني طوله يصل لـ14 كيلومترًا.

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