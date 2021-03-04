يوسف الحسيني: "هناك ضرورة لتغيير ثقافة المواطنين تجاه الرياضة" (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك ضرورة لتغيير ثقافة المواطنين، معقبًا: "ليه ماتكونش الرياضة جزء من حياة المواطنين، ليه ما يكونش كل مصري معاه تذكرة سينما ويتفرج على فيلم، ده شيء طبيعي لازم الثقافة دي تكون عند المواطن".





وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن مشروع العلمين الجديدة جيد للغاية، لأنها مدينة متكاملة مفتوحة لكل الطبقات، وليست مدينة تصلح للمصيف شهرين فقط، مثلما حدث في الساحل الشمالي.



