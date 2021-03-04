الصحة: تكشف حصيلة أعداد المسجلين لتلقي لقاح كورونا قبل بداية التطعيم اليوم

أكد علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا وصل إلى 167 ألف من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأضاف "عيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن التسجيل مفتوح حتى الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أنه بداية من اليوم الخميس سيبدأ التطعيم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.



وأشار إلى أنه تم توفير 500 ألف جرعة، وهناك 8.6 مليون جرعة من اللقاحات ستصل قريبًا بعد توجيهات القيادة السياسية من أجل استكمال التطعيم لجميع الفئات المستهدفة.





ومن ناحية أخرى قال رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن عدد من تلقوا تطعيم فيروس شلل الأطفال حتى الأمس وصل إلى 15 مليون و627 ألف و212 طفلًا.



وأضاف أن الحملة مستمرة حتى اليوم الخميس، مع استمرار فتح الوحدات الصحية حتى يوم الجمعة من أجل الأطفال الذين لم يستطيعوا تلقي التطعيم بسبب ارتفاع في درجات الحرارة.



وأكد على خلو مصر من مرض شلل الأطفال عن طريق الحملات القومية التي تقوم بها وزارة الصحة من عمر يوم إلى خمس سنوات بالإضافة إلى التطعيمات الفموية خلال أول عامين من عمر الطفل والثلاث جرعات بالحقن في أول شهرين و4 شهور و6 شهور من عمر الطفل.



وأوضح أن هناك فرق تطعيم متحركة وثابتة للوصول إلى الأطفال، مؤكدًا أن جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال لا تستثني الأطفال غير المصريين.