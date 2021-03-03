Advertisements

أول تعليق أمريكي على قرار "الجنائية الدولية" ببدء التحقيق في جرائم ارتكبت بالأراضي الفلسطينية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
Advertisements

  

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس معارضة بلاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن بدء تحقيق بجرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية .

 

وقال برايس فى تصريح صحفي اليوم الأربعاء : إن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، مضيفا: سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها.

 

وأضاف : سنعارض القرار الذي يسعي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذا الأمر.

 

هذا وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، "أفيف كوخافي" ردًا على قرار الجنائية الدولية اليوم الأربعاء: إن "هذا القرار هو قرار باطل من أساسه وتم اتخاذه بشكل غير مهني ودون أي صلاحية".

 

وأضاف إن "هذا القرار لن يردعنا عن مواصلة العمل بشكل متواصل لتحقيق هذا الهدف"، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح لأي مؤسسة أجنبية مجردة من كل صلاحية التدخل في نشاطاتها، لاسيما تعريض من يخدم في جيش الدفاع إلى خطر قضائي".

 

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أفادت فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من اليوم بدء التحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية.

أخبار تهمك

سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. وفاة ليلى الإسكندرانية إثر تعرضها لأزمة صحية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 5 ساعات

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ 10 دقائق

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

مورينيو يوجه رسالة خاصة إلى ريال مدريد بشأن بيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

09:04 م

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

12:09 ص

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

10:02 م

عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات