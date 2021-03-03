أول تعليق أمريكي على قرار "الجنائية الدولية" ببدء التحقيق في جرائم ارتكبت بالأراضي الفلسطينية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس معارضة بلاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن بدء تحقيق بجرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية .

وقال برايس فى تصريح صحفي اليوم الأربعاء : إن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، مضيفا: سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها.

وأضاف : سنعارض القرار الذي يسعي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذا الأمر.

هذا وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، "أفيف كوخافي" ردًا على قرار الجنائية الدولية اليوم الأربعاء: إن "هذا القرار هو قرار باطل من أساسه وتم اتخاذه بشكل غير مهني ودون أي صلاحية".

وأضاف إن "هذا القرار لن يردعنا عن مواصلة العمل بشكل متواصل لتحقيق هذا الهدف"، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح لأي مؤسسة أجنبية مجردة من كل صلاحية التدخل في نشاطاتها، لاسيما تعريض من يخدم في جيش الدفاع إلى خطر قضائي".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أفادت فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من اليوم بدء التحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية.