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توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 12:09 ص
دواء كونجيستال
دواء كونجيستال
أمنية فوزي
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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على إدراج 14 دواءً على جدول المخدرات أبرزها "كونجيستال"، إن هناك رصدًا لزيادة غير مبررة في استخدام هذه الأدوية، رغم أنها تستخدم في علاج الكحة والبرد لفترة معينة ثم يتوقف المستخدم عن استخدامها.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزارة الداخلية رصدت أشياء سلبية عن هذه الأدوية، لافتًا إلى أن زيادة تعاطي هذه الأدوية يؤدي إلى التخدير.

وتابع  رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: "لم نمنع هذه الأدوية بل هي عملية تقنين"، موضحًا أنه سيتم صرف هذه الأدوية تحت إشراف الطبيب، وأن هناك بدائل لهذه الأدوية وأقل سعرًا، ولن تحدث أي أزمة.

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كونجستال بوابة الفجر الفجر أدوية 14 دواء

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