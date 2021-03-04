توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على إدراج 14 دواءً على جدول المخدرات أبرزها "كونجيستال"، إن هناك رصدًا لزيادة غير مبررة في استخدام هذه الأدوية، رغم أنها تستخدم في علاج الكحة والبرد لفترة معينة ثم يتوقف المستخدم عن استخدامها.





وأضاف "عوف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزارة الداخلية رصدت أشياء سلبية عن هذه الأدوية، لافتًا إلى أن زيادة تعاطي هذه الأدوية يؤدي إلى التخدير.



