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بكلمات مؤثرة.. رضوي الشربيني تودع والدتها بعد دفنها

الخميس 04/مارس/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على الدعاء لوالدتها فى أول ليلة لها فى القبر، بعد أن رحلت عن عالمنا بفيروس كورونا المستجد.



وكتبت رضوى الشربيني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "‏اللهم إنها الليلة الأولى لى أمى في قبرها، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لها وارحمها، وَاعْفُ عنها وعافها، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَاغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدنس".


وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، مساء أمس، الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكانت قد كتبت رضوى الشربيني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابعت "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

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