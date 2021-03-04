Advertisements

بعد ضبط ممرض منتحل صفة طبيب .."الصحة" تناشد المواطنين بتقديم بلاغات للنيابة

الخميس 04/مارس/2021 - 07:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الوزارة ضبطت مركزًا طبيًا غير مرخص يديره ممرض، معقبًا: "التمريض مهنة سامية، ولكن لها اختصاصات معينة لا يجب الخروج عنها"

وتابع "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الوزارة ضبطت 939 عبوة دوائية غير مسجلة في وزارة الصحة، وضبط أكثر من 200 سرنجة أنسولين يتم حقن المواطنين، وهذا يعرض حياة المواطنين للخطأ، لأنه لا يعلم التركيبة الدوائية.

وأشار إلى أن المركز غير منوط به تقديم خدمة طبية، أو تقديم أي خدمات طبية، وتم تحرير 3 محاضر بسبب انتحال صفة طبيب، وإدارة منشأة طبيبة بدون ترخيص، وحيازة عقاقير غير مرخصة، مناشدًا المواطنين الذين ترددوا على هذا المركز بالتقدم ببلاغات للنيابة ضد هذا الممرض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة بوابة الفجر انتحال صفة طبيب الفجر

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 10 ساعات

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع في الوفيات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من الزمالك على غرامة نجم الفريق السابق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ يوم

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة": إغلاق منشأتين غير مرخصتين بالقاهرة والجيزة

ضبط منتحل صفة "طبيب" يوهم المرضى بقدرته على علاج العمود الفقري والصداع في بني سويف

إحالة 15 طبيب و22 ممرضة واداري للتحقيق ببني سويف

مباحث الأموال العامة تضبط 4 مراكز غير مرخصة للعلاج الطبيعي بالمقطم

"المرض في جرعة".. "الفجر" تخترق العالم السري للتركيبات الدوائية بصيدليات بير السلم

الأموال العامة تضبط 5 قضايا خلال 24 ساعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

09:04 م

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

12:09 ص

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

06:57 م

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات