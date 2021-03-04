بعد ضبط ممرض منتحل صفة طبيب .."الصحة" تناشد المواطنين بتقديم بلاغات للنيابة

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الوزارة ضبطت مركزًا طبيًا غير مرخص يديره ممرض، معقبًا: "التمريض مهنة سامية، ولكن لها اختصاصات معينة لا يجب الخروج عنها"





وتابع "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الوزارة ضبطت 939 عبوة دوائية غير مسجلة في وزارة الصحة، وضبط أكثر من 200 سرنجة أنسولين يتم حقن المواطنين، وهذا يعرض حياة المواطنين للخطأ، لأنه لا يعلم التركيبة الدوائية.



