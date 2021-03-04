أسعار الذهب اليوم الخميس 4-3-2021.. المعدن الأصفر يخسر 55 جنيه في شهر

بدأت أسعار الذهب تعاملات اليوم فى سوق الصاغة اليوم الخميس، على تراجع ليحقق المعدن الأصفر خسائر تصل لنحو 55 جنيه للجرام خلال الشهر الماضى وسجل سعر الذهب أدني مستوي في 9 أشهر في مستهل تعاملات البورصة الدولي.

سعر الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في حوالي 9 أشهر، مع ارتفاع العملة الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.





كما أدى صعود عوائد السندات الأمريكية إلى تقليل جاذبية المعدن، رغم أنها أقل من أعلى مستوياتها في عام والمسجلة في الأسبوع الماضي.





وفي بيانات اقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 117 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، فيما تراجع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 أشهر.





ويترقب المستثمرون تطورات مشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار والذي سيتم مناقشته في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1 بالمائة، ما يعادل 17.80 دولار، ليصل إلى 1715.80 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 8 يونيو الماضي.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 بالمائة إلى 1718.16 دولار للأوقية.



