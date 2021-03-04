Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 4-3-2021.. المعدن الأصفر يخسر 55 جنيه في شهر

الخميس 04/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
بدأت أسعار الذهب تعاملات اليوم فى سوق الصاغة اليوم الخميس، على تراجع ليحقق المعدن الأصفر خسائر تصل لنحو 55 جنيه للجرام خلال الشهر الماضى وسجل سعر الذهب أدني مستوي في 9 أشهر في مستهل تعاملات البورصة الدولي.

أسعار الذهب اليوم 

عيار 18 : 648.75 جنيه.
 
عيار 21 : 757 جنيها.
 
عيار 24 : 865.45 جنيه.
 
الجنيه الذهب : 6056 جنيها.


سعر الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب  أدنى مستوى في حوالي 9 أشهر، مع ارتفاع العملة الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما أدى صعود عوائد السندات الأمريكية إلى تقليل جاذبية المعدن، رغم أنها أقل من أعلى مستوياتها في عام والمسجلة في الأسبوع الماضي.

وفي بيانات اقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 117 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، فيما تراجع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 أشهر.

ويترقب المستثمرون تطورات مشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار والذي سيتم مناقشته في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1 بالمائة، ما يعادل 17.80 دولار، ليصل إلى 1715.80 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 8 يونيو الماضي.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 بالمائة إلى 1718.16 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.90.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ 11 دقائق

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وفاة ليلى الإسكندرانية إثر تعرضها لأزمة صحية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 5 ساعات

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مورينيو يوجه رسالة خاصة إلى ريال مدريد بشأن بيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 5 ساعات

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-10-2020.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 29-10-2020.. المعدن الأصفر يخسر 8 جنيهات

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5-12-2020

أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-12-2020

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021.. تراجع طفيف بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-1-2021.. المعدن الأصفر يخسر 20 جنيه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

09:04 م

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

12:09 ص

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

10:02 م

عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات