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"مياه القناة" تنفي مصرع عامل داخل محطة مياه عتاقة بالسويس

الخميس 04/مارس/2021 - 08:00 ص
عبدالحميد عصمت
عبدالحميد عصمت
مارينا بشارة
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نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ما تردد علي بعض المواقع الإخبارية، عن مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل محطة رفع مياه بمنطقة عتاقة، وعدم إصابة أو وفاة أي من العاملين أثناء العمل بقطاع مياه السويس.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن الإخبار التي تم نشرھا عن مصرع عامل داخل محطة رفع المياه بمنطقة عتاقة هي محض شائعات لا أساس لھا من الصحة، ودعا " رئيس مياه القناة" الصحفیین ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية الى عدم نشر أخبار كازبة ومراعاة أھمیة الحفاظ على الوطن.

وتعود أحداث الواقعة الحقيقية عندما تلقي اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، أخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع الشاب داخل احدى الشركات بالمنطقة الصناعية بالادبية.

وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة عتاقة لمكان الواقعة، وأفادت المعاينة ان الشاب يدعى ممدوح محمد 18 عامًا، يتبع أحد مقاولي التشغيل في شركة جديدة بمنطقة بلأدبية ولقي مصرعه خلال تواجده بموقع العمل بالمصنع، الذي يشهد انخفاض مستوى الامن الصناعي والميداني.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي صرحت النيابة بدفن جثة الشاب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ومستوى تطبيق إجراءات السلامة المهنية والوقائية، وتأمين بيئة العمل.

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