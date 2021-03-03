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محمد هنيدي يستعد لمشروع جديد فى الفضاء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يستعد النجم محمد هنيدي عن لمشروع جديد، ومن المقرر البدء فيه خلال الفترة المقبلة، وهو ما أعلنه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكشف هنيدي أن المسلسل عبارة عن 6 حلقات، مرصود له تكلفة إنتاجية ضخمة، من المقرر عرضه على إحدى منصات العرض الكبيرة في الوطن العربي، كما أنه تدور أحداثه في الفضاء بالكامل من إخراج ياسر الياسري.

 

يذكر أن هنيدي ينتظر عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس" الذي تدور أحداثه حول قصة حب تجمع كلًا من منة شلبي ومحمد هنيدي اللذين يسكنان في أحد الأحياء، ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبد الجليل الذي يشاركهما في بطولة العمل.

 

"الإنس والنمس" من بطولة كلا من محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، وهو من تأليف شريف عرفة، وكريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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