محمد حليم يعلن قائمة حرس الحدود لمواجهة دكرنس









أعلن محمد حليم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة دكرنس التي تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس بستاد حرس الحدود بالمكس في ختام الدور الأول من القسم الثاني





ويدخل حرس الحدود المباراة وهو في المركز الثاني بعد أن نجح في جمع 25 نقطة بينما يحتل دكرنس المركز الثامن برصيد 17 نقطة.



وجاءت قائمة حرس الحدود كالتالي:





حراسه المرمى: محمد فوزي _ علي فرج _ كريم عماد.



الدفاع: خالد سامي _ غريب ياسر _ أحمد فيلكس _ محمد عبد الله _ مصطفي جمعة _ محمود جمعة _ محمود عبده _ محمد رضا _ مؤمن عوض.



الوسط: وليد عادل _ محمد أسعد _ محمد عزت _ محمد عيد _ عبد الرحمن السويسي



الهجوم: أحمد سالم _ محمود أبو جوده _ مصطفي زيكو _ مصطفي صبحي _ أحمد قطاوي.