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شريف عامر يكشف حقيقة نقل عادل إمام للمستشفى (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 01:18 ص
الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام
أمنية فوزي
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كشف الإعلامي شريف عامر، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، قائلًا إن كل ما يثار عن الزعيم عادل إمام بشأن تعرضه لوعكة صحية مجرد شائعات.

وأضاف "عامر"، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حديث مرضه ونقله للمستشفى خاطئ جملة وتفصيلًا.

وأشار "الإعلامي"، إلى أنه تحدث مع رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام واطمأن على والده، وأكد أن والده بصحة جيدة وبخير.

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