شريف عامر يكشف حقيقة نقل عادل إمام للمستشفى (فيديو)

كشف الإعلامي شريف عامر، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، قائلًا إن كل ما يثار عن الزعيم عادل إمام بشأن تعرضه لوعكة صحية مجرد شائعات.





وأضاف "عامر"، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حديث مرضه ونقله للمستشفى خاطئ جملة وتفصيلًا.



