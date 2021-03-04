محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. تعرف على التفاصيل

بات من المتوقع أن تنتهي رحلة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل سريع خلال الفترة المقبلة.





يأتي ذلك بعد أن تم توقيع عقوبة على كهربا، بتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وتجميده لمدة شهر، بسبب عدم الالتزام حسب ما أوضح النادي في بيانه.





كهربا دخل في مشادة مع المدير الفني للفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عقب مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وهو ما دفع الإدارة لتوقيع عقوبة.





وتتجه إدارة النادي الأهلي، إلى عرض كهربا للبيع خلال الفترة المقبلة، بسبب كثرة أزماته واثارته للجدل بشكل متكرر، منذ أن انضم لصفوف القلعة الحمراء.





الأهلي كان قد تعاقد مع محمود كهربا، في شهر ديسمبر عام 2019، وخلال هذه الفترة القصيرة، أثار اللاعب العديد من الأزمات، أبرزها دخوله في مشادة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، وكذلك سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ووقتها تم توقيع عقوبة مالية على اللاعب قدرها مليون جنيه.



