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محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. تعرف على التفاصيل
الخميس 04/مارس/2021 - 12:03 ص
أمل الحلفاوي
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بات من المتوقع أن تنتهي رحلة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل سريع خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بعد أن تم توقيع عقوبة على كهربا، بتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وتجميده لمدة شهر، بسبب عدم الالتزام حسب ما أوضح النادي في بيانه.
كهربا دخل في مشادة مع المدير الفني للفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عقب مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وهو ما دفع الإدارة لتوقيع عقوبة.
وتتجه إدارة النادي الأهلي، إلى عرض كهربا للبيع خلال الفترة المقبلة، بسبب كثرة أزماته واثارته للجدل بشكل متكرر، منذ أن انضم لصفوف القلعة الحمراء.
الأهلي كان قد تعاقد مع محمود كهربا، في شهر ديسمبر عام 2019، وخلال هذه الفترة القصيرة، أثار اللاعب العديد من الأزمات، أبرزها دخوله في مشادة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، وكذلك سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ووقتها تم توقيع عقوبة مالية على اللاعب قدرها مليون جنيه.
كما افتعل أزمة مع احمد فتحي لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي، وكذلك عمرو السولية، وأخيرًا تغيب اللاعب عن مران اليوم دون إذن بعدما علم بتغريمه ماديًا 200 ألف جنيه.
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