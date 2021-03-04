Advertisements

اليوم.. سمية الخشاب تبدأ تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل "موسى"

الخميس 04/مارس/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تبدأ اليوم الخميس، الفنانة سمية الخشاب، فى تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق.

 

وانتهى مخرج العمل من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الآن، حيث صور فريق العمل بقيادة المخرج، عدة مشاهد من المسلسل في مدينة أسوان، وظهر خلالها محمد رمضان بطل العمل مع مجموعة من التماسيح.

 

يذكر أن سمية الخشاب تعود للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "موسى" بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل "الحلال" عام 2017، مع الفنانة فيفى عبده، تـأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.


أخبار تهمك

مورينيو يوجه رسالة خاصة إلى ريال مدريد بشأن بيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 6 ساعات

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

منذ حوالي 3 ساعات

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ ساعتين

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

12:09 ص

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

09:04 م

محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. تعرف على التفاصيل

12:03 ص

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات