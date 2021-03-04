اليوم.. سمية الخشاب تبدأ تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل "موسى"

تبدأ اليوم الخميس، الفنانة سمية الخشاب، فى تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق.

وانتهى مخرج العمل من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الآن، حيث صور فريق العمل بقيادة المخرج، عدة مشاهد من المسلسل في مدينة أسوان، وظهر خلالها محمد رمضان بطل العمل مع مجموعة من التماسيح.

يذكر أن سمية الخشاب تعود للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "موسى" بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل "الحلال" عام 2017، مع الفنانة فيفى عبده، تـأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.