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أستاذ مناعة يُحذر من تلقي نوعين مختلفين من لقاح كورونا
الخميس 04/مارس/2021 - 05:22 ص
شيماء حسن
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قال عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن هناك مجهود كبير من وزارة الصحة من أجل توفير اللقاحات قبل بدء حملة التطعيمات اليوم الخميس على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف "مصباح" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن التطعيمات بلقاحات كورونا لا تسبب أية أعراض جانبية باستثناء حكة بسيطة في مكان تلقي الحقنة.
وأكد أنه لا يوجد أي خطر من تلقي أي نوع من أنواع اللقاحات، محذرًا من تلقي نوعين مختلفين من اللقاحات سواء في الجرعة الأولى أو الثانية، حيث أن جرعتي اللقاح يجب أن تكون من نفس النوع.
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